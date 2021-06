Вакцина против гриппа на основе наночастиц показала высокую эффективность

Экспериментальная вакцина против гриппа, в которой белки, имитирующие вирус гриппа и вызывающие иммунный ответ, доставляются в организм с помощью крошечных наносфер, имеет все шансы повысить эффективность ежегодной вакцинации против сезонного гриппа. Это показали доклинические исследования, сообщает портал First Word Pharma.

Результаты исследования опубликованы в майском выпуске журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Разработчики препарата утверждают, что вакцина потенциально может повысить эффективность сезонной иммунизации против гриппа, ведь применяемые сегодня вакцины обычно срабатывают в 40-60 процентах случаев (данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США).

Кроме того, преимущество предлагаемой технологии - быстрое масштабирование производства, поскольку, в отличие от большинства сезонных вакцин против гриппа, для новой вакцины не нужны куриные эмбрионы.

Наконец, для прививок нановакциной можно использовать меньшие дозы, тем самым увеличивая объемы поставок вакцины. Это важно, например, в случае возникновения эпидемии, когда большое количество людей нужно привить в кратчайшие сроки. "Результаты очень обнадеживающие", - цитирует портал старшего соавтора исследования Джонатана Ловелла, доцента кафедры биомедицинской инженерии Университета Буффало.

Обычно вакцины против гриппа содержат либо деактивированные, либо ослабленные вирусы гриппа. "Вакцина, которую мы разрабатываем, представляет собой рекомбинантную белковую вакцину с наночастицами, которая стимулирует сильный иммунный ответ", - пояснил Ловелл.

Наночастицы, которые доставляют в организм генный материал вируса гриппа, представляют собой крошечные жировые мешочки. Использование липосом позволяет получить равнозначный или даже более высокий уровень защитных антител при намного меньшей дозировке вводимого препарата. Эту технологию можно использовать для производства и других вакцин и доставки в организм лекарственных препаратов. Так, в российском Институте стволовых клеток человека сейчас разрабатывают нановакцину против COVID-19. Препарат уже прошел доклинические исследования, и ожидается разрешение Минздрава для проведения клинических испытаний.