Новости

В августе определят до пяти территорий для создания кампусов мирового уровня 08:21
Медведев заявил об ухудшении отношений между Россией и Западом 08:11
Слепышев признан лучшим игроком сборной России в матче со шведами 07:40
Де Брюйне не потребуется операция и он может сыграть на Евро-2020 07:36
В Перу в три раза возросло количество смертей от коронавируса 07:14
Вакцина против гриппа на основе наночастиц показала высокую эффективность 07:02
Роспотребнадзор пояснил, как проверить иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" 06:40
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике 06:35
В России вступил в силу закон о просветительской деятельности 06:24
Страны ОПЕК+ оценят риск возвращения на рынок иранской нефти 06:00
В России предложили ввести отцовский капитал 05:38
Зрителей Fox News рассмешила попытка Байдена "звучать жестко" 05:08
В Малайзии ввели самые строгие ограничения из-за COVID-19 05:01
В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году 04:26
Юрист Соловьев перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками 04:12
В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого 03:29
В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за индийского штамма 02:58
Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT 02:58
ВОЗ использует буквы греческого алфавита для новых штаммов COVID-19 02:20
Грузия открыла сухопутные границы 01:41
Вучич: Сербия сохранит отличные отношения с Россией 01:32
В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения 01:12
Дмитрий Орлов: Уже надо показывать хоккей, в который будем играть в плей-офф 00:30
Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 00:30
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 07:02
Рубрика: Общество

Вакцина против гриппа на основе наночастиц показала высокую эффективность

Текст: Ирина Невинная
Экспериментальная вакцина против гриппа, в которой белки, имитирующие вирус гриппа и вызывающие иммунный ответ, доставляются в организм с помощью крошечных наносфер, имеет все шансы повысить эффективность ежегодной вакцинации против сезонного гриппа. Это показали доклинические исследования, сообщает портал First Word Pharma.

Результаты исследования опубликованы в майском выпуске журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Разработчики препарата утверждают, что вакцина потенциально может повысить эффективность сезонной иммунизации против гриппа, ведь применяемые сегодня вакцины обычно срабатывают в 40-60 процентах случаев (данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США).

Фото: Сергей Михеев/РГ
Вакцинация от COVID-19 усиливает естественный иммунитет после болезни

Кроме того, преимущество предлагаемой технологии - быстрое масштабирование производства, поскольку, в отличие от большинства сезонных вакцин против гриппа, для новой вакцины не нужны куриные эмбрионы.

Наконец, для прививок нановакциной можно использовать меньшие дозы, тем самым увеличивая объемы поставок вакцины. Это важно, например, в случае возникновения эпидемии, когда большое количество людей нужно привить в кратчайшие сроки. "Результаты очень обнадеживающие", - цитирует портал старшего соавтора исследования Джонатана Ловелла, доцента кафедры биомедицинской инженерии Университета Буффало.

Обычно вакцины против гриппа содержат либо деактивированные, либо ослабленные вирусы гриппа. "Вакцина, которую мы разрабатываем, представляет собой рекомбинантную белковую вакцину с наночастицами, которая стимулирует сильный иммунный ответ", - пояснил Ловелл.

Наночастицы, которые доставляют в организм генный материал вируса гриппа, представляют собой крошечные жировые мешочки. Использование липосом позволяет получить равнозначный или даже более высокий уровень защитных антител при намного меньшей дозировке вводимого препарата. Эту технологию можно использовать для производства и других вакцин и доставки в организм лекарственных препаратов. Так, в российском Институте стволовых клеток человека сейчас разрабатывают нановакцину против COVID-19. Препарат уже прошел доклинические исследования, и ожидается разрешение Минздрава для проведения клинических испытаний.

Общество Здоровье Общество Наука Прививки и вакцинация

Главное сегодня

В России вступил в силу закон о просветительской деятельности
Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
В России предложили ввести отцовский капитал
В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией