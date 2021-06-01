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01.06.2021 00:16
Рубрика: Власть

Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции

Высылка российских дипломатов властями Чешской республики противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Таким образом внесение Чехии в список недружественных стран вполне оправдано, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: РИА НОВОСТИ
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Напомним, в понедельник Прагу покинули последние высланные местными властями российские дипломаты. В то же время МИД Чехии призвал Москву перестать применять к ней термин "недружественное государство", поскольку это якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия", - написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

И добавила, что "называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает".

Напомним, на данный момент в списке недружественных по отношению к России государств числятся всего две страны: США и Чехия.

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