Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции

Высылка российских дипломатов властями Чешской республики противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Таким образом внесение Чехии в список недружественных стран вполне оправдано, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в понедельник Прагу покинули последние высланные местными властями российские дипломаты. В то же время МИД Чехии призвал Москву перестать применять к ней термин "недружественное государство", поскольку это якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия", - написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

И добавила, что "называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает".

Напомним, на данный момент в списке недружественных по отношению к России государств числятся всего две страны: США и Чехия.