Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты

Все попавшие под сокращение российские дипломаты покинули территорию Чехии. Как проинформировали в посольстве РФ в этой республике, последние сотрудники дипмиссии, которых коснулся этот процесс, вылетели в понедельник на родину.

"Прагу покинула вторая группа сотрудников посольства РФ, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Они попали под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств", - сообщил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин. По его словам, которые приводит ТАСС, они вылетели в Москву спецбортом летного отряда "Россия" в 16.40 по местному времени.

"На этом завершился процесс приведения в паритетное соотношение численности посольств РФ в Праге и Чехии в Москве", - отметил Брякин.

Кстати, в конце прошлой недели сотрудники посольства России в Чехии и члены их семей высадили на территории дипмиссии саженцы деревьев и роз в память о своем пребывании на гостеприимной чешской земле. "Надеемся, что цветущий сад положит символическое начало новому благополучному этапу в отношениях между нашими странами, проходящих сейчас период непростых испытаний", - отметили в диппредставительстве.