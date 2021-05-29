Чехию покинули 54 сотрудника посольства России

Попавшие под сокращение штата диппредставительства в Праге 54 сотрудника посольства России в Чехии покинули страну. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.

По его словам, которые приводит ТАСС, дипломаты вместе с членами семей вылетели из Праги в Москву спецбортом летного отряда "Россия". Вторая группа сотрудников вместе с семьями вылетит из Чехии в понедельник. На этом завершится процесс приведения штата посольства РФ в паритетное соответствие со штатом дипломатической миссии Чехии в Москве.

Российско-чешские отношения обострились после 17 апреля, когда Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году. В результате из страны были высланы 18 российских дипломатов, которых чехи назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест и объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств России в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня могут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.