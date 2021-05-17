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17.05.2021 16:32
Рубрика: Власть

Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран

Текст: Юрий Когалов
Чехия и США были включены в список недружественных государств за враждебные шаги, которые Прага и Вашингтон предприняли в отношении Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства", - отметил глава МИД. "В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц - как граждан России, так и граждан третьих стран - до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США", - напомнил Лавров.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Лавров: В Чехии с позором расхлебывают историю со взрывами во Врбетице

Министр назвал позором происходящее в настоящее время в Чехии вокруг истории со взрывами во Врбетице. "Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы. Путаются в показаниях, выдвигают все новые и новые какие-то версии", - подчеркнул Лавров. По его мнению, надо было сначала во всем разобраться, а уже потом принимать решения. Впрочем, он выразил опасение, что расследование вряд ли завершится каким-то конкретным результатом.

Что касается США, то там российская дипломатическая недвижимость была арестована еще несколько лет назад. При этом наших представителей даже не пускают проверить, в каком состоянии она находится. Более того, происходят регулярные высылки дипломатов.

Глава МИД напомнил, что Москва неоднократно предупреждала, что так продолжаться дальше не может. В итоге на прошлой неделе российское правительство опубликовало перечень недружественных иностранных государств. На данный момент в него вошли только Чехия и США. Впрочем, список может быть в любой момент изменен.

В Госдуме объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран
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