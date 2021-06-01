ЗИЛ попал в топ-20 лучших бронированных автомобилей мира

Авторитетное британское издание Autocar составило список 20 лучших бронированных представительских автомобилей в мировой истории. Интересно, что в перечне оказался и один советский автомобиль - ЗИЛ-41052.

"Из линейки лимузинов ЗИЛ для тревожной ситуации предназначен 41052. Это бронированная версия, которая производилась в 1988-2002 гг. для перевозки советских, а затем и российских высокопоставленных государственных лиц и президентов, включая Михаила Горбачева, - пишет издание. - толщина бронелиста составляла 10 мм, а защищающих от гранат стекол - 47 мм. В движение 5,5-тонный ЗИЛ-41052 приводил 7,7-литровый V8 мощностью 315 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч этому "бегемоту" давался за 13 секунд, а максимальная скорость составляла 190 км/ч".

Помимо ЗИЛа в списке также защищенные версии Rolls-Royce Phantom, Bentley Mulsanne, Mercedes-Maybach S650, Mercedes-Benz S-Class, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover, Mercedes-Benz Sprinter, Skoda Superb, Citroen XM и несколько других моделей.

Однако издание упустило главную отличительную особенность ЗИЛа разительно отличающую его от всех прочих бронелимузинов - это применение цельной бронекапсулы, вокруг которой строился автомобиль. От этого решения в силу дороговизны отказались даже ведущие автопроизводители.

В 2000 годах аппарат Президента Российской Федерации отказался от использования ЗИЛов в пользу лимузинов Mercedes-Benz.

В 2012 году президент РФ Владимир Путин инициировал разработку нового поколения российских представительских автомобилей, впоследствии получивших имя Aurus. С 2018 года основным служебным автомобилем Путина является бронированный лимузин Aurus Senat.

Напомним, 31 мая стартовало серийное производство Aurus на заводе в Елабуге.