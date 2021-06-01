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Рубрика: В мире

Зрителей Fox News рассмешила попытка Байдена "звучать жестко"

Фото: MANDEL NGAN/AFP Фото: MANDEL NGAN/AFP
Фото: MANDEL NGAN/AFP

Американцы, наблюдая за действиями и словами своего президента, все чаще сомневаются в его адекватности. А последние заявления хозяина Белого дома вообще рассмешили многих жителей США. Во время выступления по случаю Дня памяти Джо Байден пообещал, что во время предстоящего разговора с лидером России Владимиром Путиным намерен поднять неудобные вопросы. И вообще, в случае чего Вашингтон готов к решительным действиям.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Зрители Fox News заявили, что попытка американского президента "звучать жестко" на этот раз оказалась неудачной. "Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден не сможет укусить, и даже его лай не пугает", - написал Jerry2018 под статьей, опубликованной на сайте телеканала.

"Эти разговоры должны заставить меня думать, что Байден - крутой парень. Но это не сработало", - выразил свое мнение пользователь под ником Think11. А Rightside101 вообще не стеснялся в выражениях, написав, что враги США "вертят Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы".

Напомним, Путин и Байден должны встретиться 16 июня в Женеве. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя предстоящее событие, написал в Telegram, что если хозяин Белого дома рассчитывает вести диалог с позиции силы, он сильно заблуждается. И с этой иллюзией американскому лидеру лучше расстаться еще до встречи с российским коллегой.

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