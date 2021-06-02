Блогеры начали строить свой "УАЗ будущего"

Совсем недавно мы рассказывали о концепткаре с прозрачным кузовом по мотивам УАЗ-452 ("Буханка"), который создает небольшая мастерская "Лихой топор". И вот еще одна новость - блогеры с известного YouTube-канала "Машинаторы" объявили, что тоже строят свою "Буханку будущего"!

Концепт "Машинаторов" создается по проекту московского дизайнера Андрея Давыдова - в прошлом году выполненные им 3D-рендеры разлетелись по сети, вызвав бурю восторгов.

Проект напоминает слегка подросший УАЗ-452 с более чистыми формами и вклеенными стеклами. Узкие фары сверху накрыты черной "монобровью", увеличенные задние фонари выполнены светодиодными. Суровый образ внедорожника довершают крупные колеса с агрессивным рисунком протектора.

Концепт решено строить на базе оригинального УАЗ-452, который уже куплен. Правда, от донора в итоге останется практически лишь одна рама. На нее мастера поставят новый кузов из композитных материалов, выклеенный по модели, которую предстоит выточить на фрезерном станке с цифровым управлением.

Дизайн экстерьера будет полностью соответствовать тому, что мы видели на ранее опубликованных компьютерных рендерах. Андрею Давыдову осталось лишь проработать некоторые детали, кроме того, он обещает разработать для концепта полностью новый интерьер.

В плане технической "начинки" от исходного УАЗ также ничего не останется. Все агрегаты - двигатель, коробку передач, раздаточную коробку, подвеску - "Машинаторы" планируют позаимствовать у других автомобилей, очевидно, что иностранного производства.

Постройку концепта мастера обещают завершить к 100-летию СССР - официально советское государство образовалось 30 декабря 2022 года.