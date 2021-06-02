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02.06.2021 16:11
Рубрика: Экономика

Германия заменит Украину на газовом рынке Европы

Текст: Сергей Тихонов
Запуск "Северного потока-2" сделает Германию крупнейшей страной по объемам транзита газа в другие страны Европы. По этим возможностям страна обойдет Украину, которая в лучшие времена переправляла через свою территорию свыше 100 миллиардов кубометров российского газа в год. Совпадение или нет, но 1 июня стало известно о создании в Германии единого газового рынка под контролем одного оператора и начале работы с октября этого года газовой биржи Trading Hub Europe (THE).

Такое усиление позиций одной страны на энергорынке может вызвать беспокойство не только в Европе, но и в России, поскольку поставки только по двум "Северным потокам" (суммарно 110 миллиардов кубометров в год) превысят среднегодовые запросы Германии в газе (в 2019 году страна потребила около 90 миллиардов кубометров). Получает она его напрямую не только из России, но и с месторождений Северного моря и из Норвегии. Всего же мощности работающих газопроводов в Германию, не считая транзитные поставки через Украину, Беларусь и Нидерланды, составляют 168 миллиардов кубометров в год. Евросоюз без Германии потребляет ежегодно около 379 миллиардов кубометров газа.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Нас, конечно, волнует, не станет ли Германия подобно Украине шантажировать Россию своими транзитными мощностями, сбивая цены на газ для себя. По мнению экспертов, такое едва ли возможно.

"Определяющий фактор - это подход к ведению бизнеса", - говорит замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Немецкие компании создают совместные предприятия с "Газпромом", а российская сторона имеет доступ на внутренний рынок Германии, участвует в разработке мощностей для хранения и добычи углеводородов на территории Европы. Конечно, могут возникнуть проблемы при взаимодействии с государственным аппаратом. Но эти теоретически возможные разногласия лежат в иной плоскости, нежели проблемы с Украиной. Германия не будет требовать отдавать ей газ бесплатно и при этом многократно увеличивать тарифы на прокачку, уточнил эксперт.

Еще один вопрос связан с распределением объемов поставок по различным транзитным маршрутам. Бытует мнение, что запуск "Северного потока-2" снизит или остановит украинский транзит. Но вполне возможен и другой вариант, уменьшение поставок по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через Беларусь. Для Минска никаких убытков от такого решения не последует, собственником газопровода на белорусской территории является "Газпром". А вот следующая дальше по маршруту Польша окажется в накладе.

С Украиной у нас подписан контракт до 2024 года, а вот с Польшей никакого контракта нет, говорит Фролов. Как и требовали того польские политики, российская компания перешла на европейские принципы работы с местным газотранспортным оператором. То есть российская сторона участвует в аукционах, на которые выставляются газотранспортные мощности. Если эти мощности по каким-то причинам не нужны, то "Газпром" просто не участвует в аукционах, пояснил эксперт.

Для стран Европы запуск "Северного потока-2" возможно будет означать перераспределение сил на газовом рынке ЕС. В стране существовало два газовых хаба (газораспределительных центра, расположенных в центре инфраструктуры, а также торговые площадки для газа). Они принадлежали двум разным компаниям NCG и Gaspool, которые 1 июня объявили об их объединении, на одной торговой площадке.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, объединенный хаб будет претендовать на роль ведущего в континентальной Европе, учитывая масштабы немецкого рынка и потоки газа, которые через него будут проходить после запуска "Северного потока-2". Позиции Германии укрепятся, как распределительного хаба в Европе, но это лишь отражение ее места на рынке газа ЕС и в экономике блока, считает Гривач.

Через Германию пойдут примерно 20% от потребляемого Европой газа (учитывая внутренне потребление страны). Создание THE, если немного утрировать, может сделать Германию важнейшим центром ценообразования на газ в ЕС, каковым сейчас по факту является TTF (хаб в Нидерландах).

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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