Германия заменит Украину на газовом рынке Европы

Запуск "Северного потока-2" сделает Германию крупнейшей страной по объемам транзита газа в другие страны Европы. По этим возможностям страна обойдет Украину, которая в лучшие времена переправляла через свою территорию свыше 100 миллиардов кубометров российского газа в год. Совпадение или нет, но 1 июня стало известно о создании в Германии единого газового рынка под контролем одного оператора и начале работы с октября этого года газовой биржи Trading Hub Europe (THE).

Такое усиление позиций одной страны на энергорынке может вызвать беспокойство не только в Европе, но и в России, поскольку поставки только по двум "Северным потокам" (суммарно 110 миллиардов кубометров в год) превысят среднегодовые запросы Германии в газе (в 2019 году страна потребила около 90 миллиардов кубометров). Получает она его напрямую не только из России, но и с месторождений Северного моря и из Норвегии. Всего же мощности работающих газопроводов в Германию, не считая транзитные поставки через Украину, Беларусь и Нидерланды, составляют 168 миллиардов кубометров в год. Евросоюз без Германии потребляет ежегодно около 379 миллиардов кубометров газа.

Нас, конечно, волнует, не станет ли Германия подобно Украине шантажировать Россию своими транзитными мощностями, сбивая цены на газ для себя. По мнению экспертов, такое едва ли возможно.

"Определяющий фактор - это подход к ведению бизнеса", - говорит замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Немецкие компании создают совместные предприятия с "Газпромом", а российская сторона имеет доступ на внутренний рынок Германии, участвует в разработке мощностей для хранения и добычи углеводородов на территории Европы. Конечно, могут возникнуть проблемы при взаимодействии с государственным аппаратом. Но эти теоретически возможные разногласия лежат в иной плоскости, нежели проблемы с Украиной. Германия не будет требовать отдавать ей газ бесплатно и при этом многократно увеличивать тарифы на прокачку, уточнил эксперт.

Еще один вопрос связан с распределением объемов поставок по различным транзитным маршрутам. Бытует мнение, что запуск "Северного потока-2" снизит или остановит украинский транзит. Но вполне возможен и другой вариант, уменьшение поставок по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через Беларусь. Для Минска никаких убытков от такого решения не последует, собственником газопровода на белорусской территории является "Газпром". А вот следующая дальше по маршруту Польша окажется в накладе.

С Украиной у нас подписан контракт до 2024 года, а вот с Польшей никакого контракта нет, говорит Фролов. Как и требовали того польские политики, российская компания перешла на европейские принципы работы с местным газотранспортным оператором. То есть российская сторона участвует в аукционах, на которые выставляются газотранспортные мощности. Если эти мощности по каким-то причинам не нужны, то "Газпром" просто не участвует в аукционах, пояснил эксперт.

Для стран Европы запуск "Северного потока-2" возможно будет означать перераспределение сил на газовом рынке ЕС. В стране существовало два газовых хаба (газораспределительных центра, расположенных в центре инфраструктуры, а также торговые площадки для газа). Они принадлежали двум разным компаниям NCG и Gaspool, которые 1 июня объявили об их объединении, на одной торговой площадке.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, объединенный хаб будет претендовать на роль ведущего в континентальной Европе, учитывая масштабы немецкого рынка и потоки газа, которые через него будут проходить после запуска "Северного потока-2". Позиции Германии укрепятся, как распределительного хаба в Европе, но это лишь отражение ее места на рынке газа ЕС и в экономике блока, считает Гривач.

Через Германию пойдут примерно 20% от потребляемого Европой газа (учитывая внутренне потребление страны). Создание THE, если немного утрировать, может сделать Германию важнейшим центром ценообразования на газ в ЕС, каковым сейчас по факту является TTF (хаб в Нидерландах).