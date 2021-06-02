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02.06.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Kia рассекретила салон обновленного K900: первые фото

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Марка Kia опубликовала первые изображения интерьера обновлённого K9/K900. Также появились новые изображения экстерьера модели.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Флагманский седан теперь может похвастать изменённым салоном с 14,5-дюймовым информационно-развлекательным комплексом, системой идентификации водителя при помощи сенсора отпечатка пальца. Сканер позволяет управлять различными функциями машины. К слову, у автомобиля по-прежнему цифровой щиток приборов на 12,3 дюйма.

Помимо этого, K9 получил премиальную отделку, дополнительные возможности персонализации интерьера, улучшенную шумоизоляцию.

В мае была рассекречена внешность обновлённого Kia K9. Четырёхдверка примерила новый логотип бренда, узкие фары с Т-образными ДХО, увеличенную решётку радиатора, фонари с иной графикой и горизонтальной полоской.

Премьера обновлённого K9/K900 состоится уже 3 июня. Когда самый большой седан в линейке Kia доберётся до других рынков, неизвестно.

В России дорестайлинговый вариант K900 предлагается от 4 164 900 рублей. Машина оснащается полным приводом, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, бензиновыми двигателями мощностью 249 л.с. или 413 л. с.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia