Лукашенко пригласил следователей из ЛНР посетить Протасевича

Глава Беларуси Александр Лукашенко пригласил следователей из ЛНР посетить Романа Протасевича, арестованного основателя признанного Минском экстремистским Telegram-канала Nexta, по возбужденному против него уголовному делу в связи с событиями в Донбассе. Об этом президент заявил в ходе совещания по сотрудничеству с РФ, отрывок показал телеканал "Беларусь 1".

"Есть нюанс: в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту (России Владимиру - прим. ред.) Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у следователей - прим. ред.) будут вопросы к ним - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", - сказал Лукашенко.

Летевшие вместе с Протасевичем пассажиры рассказывал, как тот высказывал опасения, что ему грозит смертная казнь, если самолет посадят в Минске, напомнил президент. По его словам, Протасевич "понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация". В Беларуси же Протасевичу грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее глава КГБ республики Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины. Напомним, против бойцов батальона в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила, что готова предоставить белорусским правоохранителям имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в отношении него. Прокуратора ЛНР также попросила Минск предоставить возможность провести следственные действия с Протасевичем. По законодательству самопровозглашенной республики ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.