Популярность электрокаров Tesla падает: их обогнали Ford, Skoda и Volkswagen

В Норвегии - очередной виток повышенного спроса на электромобили и гибриды: в мае было зарегистрировано 11719 "зелёных" машин, что на 123% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года норвежцы купили более 52 тысяч BEV и PHEV (+ 58%). Среди электрокаров лидерство удерживает не Tesla, которая не вошла даже в топ-3.

В апреле самым продаваемым электрокаром был Volkswagen ID.4, но в мае знамя перехватил Ford Mustang Mach-E: в прошлом месяце зарегистрировано 1384 машины, с начала года - 1429 авто.

Вторым по популярности "зелёным" авто стал Skoda Enyaq iV: 795 и 1179 машин соответственно. За ним следует Volkswagen ID.4 - 774 и 3458 электрокаров.

Далее список выглядит следующим образом:

• Tesla Model 3 - 504 и 3074 авто;

• Mercedes-Benz EQC - 492 и 2083 авто;

• Audi e-tron - 447 и 2897 авто;

• Nissan Leaf - 285 и 1963 авто;

• Polestar 2 - 280 и 2010 авто;

• MG ZS EV - 195 и 1242 авто;

• BMW i3 - 130 авто с начала года.

Таким образом, по итогам пяти месяцев лидерство по количеству проданных авто - у Volkswagen ID.4, за ним следуют Tesla Model 3 и Audi e-tron.