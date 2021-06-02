На Вологодчине возбудили дело из-за взрыва газа с пострадавшими детьми

Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело по факту причинения травм несовершеннолетним в результате взрыва газового баллона в заброшенном доме в Сокольском районе. Дело возбудили по статье. 118 УК РФ - "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", сообщили в пресс-службе ведомства.

Стали известны некоторые подробности ЧП. Все произошло 1 июня около 21 часа. Пятеро ребят в возрасте от 13 до 17 лет находились в домике заброшенного дачного кооператива возле деревни Бильнево. По невыясненным пока причинам взорвался газовый баллон. Несовершеннолетние получили термические ожоги. Загорелся и дом.

Подростки сами добрались до города Сокола и сообщили местной жительнице о взрыве бытового газа. Она и вызвала скорую помощь. Троих ребят отправили в отделение реанимации, двоих - отделение травматологии областной больницы. Чувствуют они себя удовлетворительно.

Следователи работают на месте происшествия. Изъяли поврежденный газовый баллон. Как добавили в пресс-службе Следкома, подростки проживают в городе Соколе, склонны к асоциальным проступкам. 17-летний уже привлекался к уголовной ответственности.