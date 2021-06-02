В Петербурге оставили под арестом обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта

Марина Кохал, вдова петербургского рэпера Энди Картрайта, обвиняемая в его убийстве, останется под арестом.

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение о продлении ее заключения под стражу до 30 июня 2021 года. Как уточняют в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, ранее соответствующее постановление вынес Смольнинский районный суд. Защита Марины Кохал просила избрать не связанную с лишением свободы меру (например, домашний арест), но не смогла обжаловать это решение.

Напомним, Александр Юшко, известный в музыкальных кругах как рэпер Энди Картрайт, погиб при невыясненных обстоятельствах в июле 2020 года. Полицию вызвала его вдова Марина Кохал. Она призналась в расчленении тела супруга, но при этом утверждала, что он умер естественной смертью. Между тем следствие полагает, что рэпер был убит, Марине Кохал предъявлено соответствующее обвинение.