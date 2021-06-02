Аэропорт Симферополь готов принимать рейсы из Беларуси

Международный аэропорт Симферополь проектировался и строился с расчетом на прием рейсов из зарубежных государств и сегодня готов оперативно приступить к обслуживанию рейсов из других стран, в том числе Беларуси. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани.

- Инфраструктура аэропорта Симферополь предусматривает возможность обслуживания международных рейсов, - подтвердили в аэропорту. - В частности, для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку. Аэропорт Симферополь обеспечит максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье.

Вскоре в аэропорту будет введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса с современным радиомаячным и светосигнальным оборудованием, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов даже при сложных метеорологических условиях.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о проработке вопроса об открытии воздушного сообщения между Минском и Симферополем. Как прогнозирует председатель Региональной национально-культурной автономии РК "Белорусы Крыма" Роман Чегринец, такие авиарейсы в случае их открытия будут востребованными и популярными как у желающих отдохнуть на полуострове белорусов, так и у путешествующих крымчан. Кроме того, на полуострове по данным переписи населения 2014 года проживают более 22 тысяч белорусов, которые сегодня, чтоб попасть на историческую родину, вынуждены добираться до Минска с пересадками в Москве, Ростове и других городах. Прямые рейсы упростят такие поездки.

Кстати

В мае 2021 года аэропорт зафиксировал рекордный пассажиропоток для этого месяца - 560 тысяч человек. В воскресенье, 30 мая, он обслужил 28 888 человек. В этот же день совершили посадку или взлет 204 регулярных рейса. Интересно, что раньше трафик свыше 200 рейсов в сутки фиксировался в Крыму только в августе. В целом же с момента открытия 16 апреля 2018 года новый терминал аэропорта уже обслужил более 15 миллионов пассажиров. В предстоящие летние месяцы самолеты будут летать из Симферополя в 61 город России.

Еще в советское время, в 1986 году, аэропорт Симферополь принял рекордные 260 тысяч иностранных пассажиров из Европы, Азии и Африки. В том числе перелеты осуществлялись в Лондон, Берлин, Прагу, Хельсинки, Варшаву, Братиславу, Будапешт, Варну, Йемен и Мозамбик.