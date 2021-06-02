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02.06.2021 11:08
Рубрика: Культура

Музей в облаке

Российская галерея искусств получит 30 тысяч экспонатов и "летающий" театр
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 119(8470)
Около 30 тысяч произведений искусства передадут Российской государственной художественной галерее (Российской галерее искусств), которую построят в составе культурно-образовательного кластера в Севастополе. Каким будет новый федеральный музей, корреспонденту "РГ" рассказал его директор Виталий Зотов.
Один из вариантов архитектурного облика Российской галереи искусств. Фото: Скриншот из презентации. Вольф Прикс. Один из вариантов архитектурного облика Российской галереи искусств. Фото: Скриншот из презентации. Вольф Прикс.
Один из вариантов архитектурного облика Российской галереи искусств. Фото: Скриншот из презентации. Вольф Прикс.

Здание Российской галереи искусств (РГИ) должно появиться на мысе Хрустальном в центре Севастополя, рядом с другими объектами культурного кластера - оперным театром и академией хореографии. Строительство театра и академии уже началось, однако здание музея все еще на стадии подготовки проекта. Музей дважды "передвигали" из-за археологических находок. Сначала место выбрали на пустыре возле памятника Матросу и Солдату, но там археологи обнаружили остатки батареи времен Крымской войны. Определили новый участок - в районе Артбухты, на территории бывшего военного завода N54. Под заводскими цехами и отвалами грунта ученых снова ждал сюрприз: чудом сохранившаяся гончарная мастерская античного периода с печами и обломками амфор.

Фото: Правительство Севастополя
В Севастополе поддержали проект культурного кластера на Хрустальном

- На этом месте решено организовать археологический ландшафтный парк, а музей сдвинуть немного вверх по склону, - рассказал Виталий Зотов. - Он окажется напротив театра оперы и балета - два здания разделит дорога. Из-за особенностей рельефа нужны серьезные изменения проекта. Архитекторы предложили интересное решение, чтобы здания театра и музея выглядели как единый ансамбль, гармонировали друг с другом.

Автор проекта, руководитель известного во всем мире австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс недавно провел открытую лекцию для студентов Севастопольского государственного университета. Он рассказал, что работа над зданием галереи искусств еще продолжается, так как его решено перенести ближе к театру. Но благодаря одному из вариантов визуализации уже известно, что под зданием музея будет большое общественное пространство.

Бюро Прикса также спроектировало для Севастополя здание театра оперы и балета, применив современные архитектурные решения. Прикс рассказал, что несколько раз прилетал в Севастополь до начала пандемии. По его словам, смотрящий в будущее город должен меняться, а культурный комплекс станет точкой отсчета этих изменений. Над проектами также работает московская компания "Горка", ее задача - привести чертежи австрийцев в соответствие с российскими требованиями и стандартами.

- Идея необычная для Севастополя, - говорит директор галереи. - Здание похоже на парящее над землей облако. Наверху будет выставочное пространство, а все остальное - в нижней части.

В Севастополе расширят дорогу к культурному кластеру на Хрустальном

У здания будут пять уровней общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся экспозиционные залы площадью более 3000 квадратов, мультимедийный арт-центр, образовательный и реставрационный центры, фондохранилище. Собственная коллекция РГИ сейчас формируется из частных собраний, госфондов и работ современных художников.

- В конце 2020 года мы получили в дар от коллекционера Владимира Некрасова более 600 предметов, - говорит Зотов. - В основном это соцреализм: картины, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Выделяются работы Гелия Коржева, Дмитрия Налбандяна. Из госфондов нам передали графику. Продолжаем работать с минкультуры РФ над составлением коллекции, всего планируется не менее 30 тысяч экспонатов.

РГИ из коллекции Владимира Некрасова также переданы работы советских и современных авторов Юрия Анненкова, Порфирия Крылова, Давида Бурлюка, Георгия Гурьянова, произведения британского художника и скульптора Джулиана Опи и других.

В музее также будет создана галерея славы Севастополя, для которой предусмотрели отдельное пространство. 15 июня в Севастопольском госуниверситете состоится конференция с участием историков, представителей российского музейного сообщества, политиков, военных, которые обсудят, каким должно быть наполнение этой экспозиции.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Виталий Зотов напомнил, что в составе культурного комплекса на мысе Хрустальном планировалось создать музей обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Однако в городе уже есть Музей героической обороны и освобождения Севастополя, где в результате реконструкции появятся новые экспозиционные залы для предметов и документов из фондов. Надо найти решение, чтобы тематика двух музеев не пересекалась.

- Изучив мнения, мы предложили объединить идею создания музея второй обороны Севастополя с художественным музеем, попытаться языком искусства интерпретировать легендарные героические события в истории Севастополя, - говорит Зотов. - Смысловым ядром мы предлагаем сделать галерею героев Севастополя по аналогии с галереей героев 1812 года в Эрмитаже. Хотим, чтобы севастопольцы участвовали в выборе героев, а портреты мы закажем лучшим художникам России.

Он также сообщил, что на мысе Хрустальном отдельно будет создан мемориал, посвященный защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

В штате галереи будут работать 150 человек, большинство - местные жители. Музей заключил соглашение с СевГУ о подготовке специалистов музейного дела, реставраторов, педагогов, экскурсоводов. Часть специалистов пригласят из Москвы и других регионов. Они будут жить в служебных квартирах в жилом доме, который строится в составе культурного кластера.

Тем временем

В мультимедийном арт-центре Российской галереи искусств создадут "летающий театр" с подвижными сиденьями. Посетители с помощью визуальных технологий смогут погрузиться в прошлое Севастополя, стать свидетелями исторических событий, "пролететь" над окопами и полем боя. По словам директора музея, здесь будут демонстрировать сюжеты о событиях первой и второй оборон Севастополя. Кроме того, появится купольный театр наподобие планетария, в котором можно увидеть картину изнутри, разобраться в деталях. Его будут использовать в учебных целях.

В составе РГИ откроют образовательный центр изобразительного искусства для детей и взрослых. Здесь будут студии и учебные классы по многим творческим дисциплинам: живопись, графика, скульптура, гончарные, столярные и сварочные мастерские, фото- и мультимедиа студии. Заработает и первый на юге России реставрационный центр художественных произведений, который будет принимать на реставрацию полотна из музеев Крыма, Ростова-на-Дону, Краснодара, Кавказа.

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