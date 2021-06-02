В Тюмени родителей погибших при пожаре детей обвинили в мошенничестве

Супруги из Тюмени, чьи дети погибли в результате пожара в СНТ "Малинка" осенью прошлого года, стали фигурантами уголовного дела. Помимо статьи о несоблюдении родительских обязанностей и оставлении без помощи им вменяется также мошенничество.

Напомним, деревянный частный дом в садовом товариществе вспыхнул 30 сентября в пять двадцать утра. В это время там были только четверо детей, взрослые члены семьи отсутствовали. Четырехлетняя девочка погибла на месте. Троих мальчиков соседи смогли вытащить из полыхающего строения - с ожогами 50-60 процентов их увезли в больницу, но спасти не смогли: из-за тяжелого шока и развития полиорганной недостаточности на следующий день утром двое из них скончались, пятого октября не стало и третьего брата.

Пожар на улице Земляничной, передает следствие, начался из-за неисправности электропроводки.

"Установлено, что этот дом многодетные родители купили по программе "Молодая семья" и с использованием средств материнского капитала. Они предоставили в администрацию города ложные сведения о стоимости дома, завысив его цену, а незаконно полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета области.