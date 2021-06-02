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Рубрика: Экономика

Россия возобновила авиасообщение с Великобританией

Текст: Евгений Гайва
Россия со 2 июня возобновила регулярное авиасообщение с Великобританией. Рейсы по маршруту Москва-Лондон будут выполняться три раза в неделю на взаимной основе. Такое решение принял оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании.

Россия после всеобщего прекращения международного авиасообщения в марте 2020 года возобновила полеты в Великобританию в числе первых государств в августе прошлого года. Однако затем авиасообщение вновь было приостановлено с 22 декабря 2020 года из-за распространения "британского" штамма коронавируса в этой стране. Первоначально ограничения вводились до 12 января 2021 года, но затем неоднократно продлевались. Решение о приостановке авиасообщения до 1 июня было принято оперштабом 15 апреля 2021 года.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Как отмечают эксперты, сейчас рейсы в Великобританию будут использоваться россиянами не для туристских, а для деловых поездок.

В 2019 году Великобританию посетили около 280 тысяч россиян. Въезжали, в первую очередь, путешествующие с целью туризма, на втором месте - бизнес-путешественники, на третьем - студенты, говорит президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

В Великобританию часто летают владельцы недвижимости из России, на учебу, а также с деловыми целями, добавляет вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. "С учетом того, что эта страна выдает без проблем визы, россияне также совершают частные поездки и поездки с гуманитарными целями", - говорит он.

Для въезда иностранцев в Великобритании сейчас действует система "светофора", по которой Россия относится к оранжевой зоне, добавляет Игнатьев. "Это значит, что по прибытию в страну россияне должны 10 дней находиться на карантине и сделать два теста: на второй и на восьмой день", - рассказывает он. Можно также сдать ПЦР-тест на пятый день, и если он окажется отрицательным, то соблюдать карантин больше не потребуется. Однако на восьмой день пребывания в стране все равно нужно будет сдать еще один тест на коронавирус, отмечает эксперт. "В любом случае, карантин несопоставим с турпоездками, поэтому говорить о возобновлении турпотока в страну преждевременно", - заметил Игнатьев.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Европа Великобритания

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