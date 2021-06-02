"Шпионы" показали, какими будут двери новой Lada Vesta на фото

Стало известно, как будет выглядеть дверь Lada Vesta FL со стороны салона. Фото в сравнении с текущим вариантом опубликовала группа Avtograd news.

На снимке видно, что изменятся не только форма ручки, но и её положение - она размещена чуть выше, чем у актуальной версии модели.

Также у новинки появится полноценная рукоятка, которая позволит без проблем закрывать дверь, а не тянуться кончиками пальцев за нишу под мелочёвку, расположенную ниже блока управления электростеклоподъёмниками. Сам блок ЭСП сместился ближе к водителю, что на данном этапе кажется логичным и эргономически выверенным решением.

Правда, некоторые пользователи в комментариях отметили, что ниша под мелочь была крайне удобна, и теперь пока непонятно, будет ли полноценная замена ей на Vesta FL. Однозначно можно говорить о том, что отделение в нижней части двери, используемое для хранения бутылок и других вещей, стало больше.

Новая Lada Vesta FL выйдет на рынок в 2022 году и получит линейку модернизированных силовых агрегатов, над которыми в настоящее время работают инженеры АвтоВАЗа.