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02.06.2021 13:03
Рубрика: Российский автопром

"Шпионы" показали, какими будут двери новой Lada Vesta на фото

Текст: Константин Руссов
Фото: www,vk.com/wall-188649544_18956 Фото: www,vk.com/wall-188649544_18956
Фото: www,vk.com/wall-188649544_18956

Стало известно, как будет выглядеть дверь Lada Vesta FL со стороны салона. Фото в сравнении с текущим вариантом опубликовала группа Avtograd news.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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На снимке видно, что изменятся не только форма ручки, но и её положение - она размещена чуть выше, чем у актуальной версии модели.

Также у новинки появится полноценная рукоятка, которая позволит без проблем закрывать дверь, а не тянуться кончиками пальцев за нишу под мелочёвку, расположенную ниже блока управления электростеклоподъёмниками. Сам блок ЭСП сместился ближе к водителю, что на данном этапе кажется логичным и эргономически выверенным решением.

Правда, некоторые пользователи в комментариях отметили, что ниша под мелочь была крайне удобна, и теперь пока непонятно, будет ли полноценная замена ей на Vesta FL. Однозначно можно говорить о том, что отделение в нижней части двери, используемое для хранения бутылок и других вещей, стало больше.

Новая Lada Vesta FL выйдет на рынок в 2022 году и получит линейку модернизированных силовых агрегатов, над которыми в настоящее время работают инженеры АвтоВАЗа.

#Lada