Известно, какие двигатели получат Lada нового поколения

В движение спортивную Vesta приводит форсированный до 145 л.с. 1,8-литровый "атмосферник", который отличается новыми распредвалами с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), повышенным давлением в топливной системе и оригинальной калибровкой контроллера. Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

До 2025 года Lada выпустит четыре принципиально новых модели, в числе которых Lada Niva, кроссовер C-класса, следующие Vesta и Granta. Разумеется, встаёт вопрос о двигателях: какими они будут на других Lada, созданных на модульной платформе CMF-B? Ответ есть.

"В рамках плана "Renaulution" принято стратегическое решение о том, что основными двигателями для новых поколений Lada станут российские моторы объемом 1,6 и 1,8 литра", - сообщает корпоративное издание "Волжский автостроитель".

Вазовский 8-клапанный мотор 1,6 литра недавно был модернизирован и в настоящее время устанавливается на Lada Largus и Granta. В ближайшие годы будет переработан 16-клапанный двигатель 1,8 литра.

"Работа по интеграции этих двигателей в новую иностранную платформу также будет выполняться в Тольятти", - сообщает издание.

Ранее "РГ" сообщала, что в Тольятти инженеры АвтоВАЗа и Renault начали работу над адаптацией нового двигателя для Lada и моделей французской марки.