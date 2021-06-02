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02.06.2021 12:15
Рубрика: Экономика

"Тинькофф" предложил новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Текст: Василий Кошкин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тинькофф Банк предложил создать Систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) для выявления недобросовестных операторов связи, которые проводят звонки злоумышленников с подменных номеров. Как сообщает РБК, инициатива направлена в Ассоциацию банков России.

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Если идея будет принята, операторам связи, которые пропускают вызовы своих абонентов с подстановкой номера из чужой нумерации, будут грозить санкции.

Сейчас в России нет системы по анализу телефонного мошенничества в России. Все компании самостоятельно пытаются отслеживать мошеннические звонки.

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов отметил, что СУАТМ способна сократить количество случаев, когда злоумышленники используют официальные номера организаций. По его мнению, для эффективной работы таких систем необходимо наладить постоянное взаимодействие между всеми участниками процесса.

Ранее стало известно о запуске платформы для борьбы с мошенничеством, которая получила название "Мошеловка". С ее помощью жертвы преступников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать собранные и обработанные данные в Центробанк и правоохранительные органы.

Фото: iStock
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В свою очередь Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

По данным регулятора, в 2020 году Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России направил на блокировку операторам связи 26,4 тысячи телефонных номеров (на 86% больше, чем в 2019 году), объем несанкционированных операций по банковским счетам физлиц и юрлиц составил около девяти миллиардов рублей.

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