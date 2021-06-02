В Renault научились делать безопасные машины: Triber прошел краш-тест

Организация Global NCAP неоднократно обращалась к автопроизводителям с рекомендацией улучшить безопасность машин, продаваемых в странах третьего мира. И ее просьбы были услышаны, по крайней мере, компанией Renault.

В очередной серии краш-тестов участвовал кросс-универсал Triber, который продаётся в Индии и был замечен во Франции, что косвенно говорит о его возможном появлении в Европе.

Семиместный универсал Renault Triber длиной под четыре места получил четыре звезды за уровень безопасности взрослых пассажиров и три - за защиту детей.

Интересно, что в краш-тесте принимал участие автомобиль в базовой комплектации. В Global NCAP выразили надежду, что Renault продолжит совершенствование своих моделей, и в будущем они смогут получать высший балл за безопасность.

Напомним, что Triber делит платформу с высоким хэтчбеком Kwid, который не заработал по итогам краш-теста ни одной звезды, позднее модель модернизировали, и она выступила гораздо лучше.