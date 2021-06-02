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02.06.2021 07:21
Рубрика: В мире

В США стрельбу в пожарной части устроил ее дежурный

Текст: Максим Макарычев

Во вторник в округе Лос-Анджелес дежурный пожарной части застрелил коллегу и ранил еще одного пожарного. После этого нападавший отправился в свой дом и поджег его. Предполагается, что стрелок покончил с собой, заявили представители местных властей.

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Начальник пожарной охраны округа Дэрил Осби уточнил, что в результате стрельбы погиб 44-летний специалист, еще один 54-летний мужчина был ранен, пишет Associated Press. Пострадавший находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

По заявлению властей, нападавший был специалистом по пожарной безопасности и инженером. В день ЧП он не должен был работать, но пришел в часть с оружием и расстрелял коллег. Личность злоумышленника не раскрывается, мотивы его действий не известны.

Отмечается, что все пожарные работали на небольшой станции в Агуа Дульсе, сельской общине с населением около трех тысяч человек, в пустыне на севере округа Лос-Анджелес. Стрельба там произошла менее чем через неделю после того, как вооруженный преступник убил девять своих коллег на железнодорожной станции в Сан-Хосе. Он также покончил с собой. Известно, что злоумышленник годами выражал ненависть к своему месту работы.

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