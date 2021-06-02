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Вышел финальный трейлер хоррора с Верой Фармигой "Заклятие 3"

Новости
    02.06.2021, 14:35
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Фильм ужасов "Заклятие 3: По воле дьявола" (The Conjuring: The Devil Made Me Do It), российская премьера которого состоится 10 июня, получил финальный трейлер. Ролик опубликован на YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures.

Фото: youtube.com
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Обещано, что полотно развернет перед аудиторией "леденящую кровь историю о страхе, убийстве и неизвестном зле", и оно обязательно шокирует даже таких опытных исследователей потусторонней хтони, как Эд и Лоррейн Уоррен. К ролям которых вернулись Вера Фармига и Патрик Уилсон.

Критики, уже посмотревшие картину, отмечают, кстати, что дуэт актеров в третьем фильме выглядит слаженным, как никогда прежде.

Цифровой релиз ленты - 4 июня на HBO Max.

Предыдущий трейлер - локализованный - смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что вторая часть серии вошла в топ самых страшных фильмов ужасов в истории жанра.

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