АвтоВАЗ рассказал, как хорошо продаются автомобили Lada

АвтоВАЗ подготовил традиционный отчёт об итогах продаж в прошлом месяце. Май оказался ещё более удачным, чем апрель. В годовом выражении марка также показала уверенный рост.

В мае дилеры Lada продали в 2.5 раза автомобилей больше, чем в этом же месяце в 2020 году - 38 284 машины. Неудивительно, ведь в это время в 2020-ом все только лишь учились вести бизнес в условиях пандемии и введённых в связи с ней ограничений. Но здесь стоит отметить, что результаты мая этого года превзошли показатели месяца в 2019-ом на 33%, когда было продано 28 739 автомобилей Lada.

Больше, чем вдвое увеличились результаты продаж Lada по итогам периода январь-май: было продано 160 123 машины.

Топ-3 моделей Lada остаётся неизменным:

Lada Granta - 12 829 экз.;

Lada Vesta - 10 050 экз.;

Lada Largus - 6 357 экз.

Напомним, что АвтоВАЗ со 2 июня приостановил выпуск некоторых моделей Lada из-за проблем с комплектующими.