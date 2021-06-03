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03.06.2021 10:56
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал, как хорошо продаются автомобили Lada

Текст: Константин Руссов
АвтоВАЗ подготовил традиционный отчёт об итогах продаж в прошлом месяце. Май оказался ещё более удачным, чем апрель. В годовом выражении марка также показала уверенный рост.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: www,vk.com/wall-188649544_18956
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В мае дилеры Lada продали в 2.5 раза автомобилей больше, чем в этом же месяце в 2020 году - 38 284 машины. Неудивительно, ведь в это время в 2020-ом все только лишь учились вести бизнес в условиях пандемии и введённых в связи с ней ограничений. Но здесь стоит отметить, что результаты мая этого года превзошли показатели месяца в 2019-ом на 33%, когда было продано 28 739 автомобилей Lada.

Больше, чем вдвое увеличились результаты продаж Lada по итогам периода январь-май: было продано 160 123 машины.

Топ-3 моделей Lada остаётся неизменным:

Lada Granta - 12 829 экз.;

Lada Vesta - 10 050 экз.;

Lada Largus - 6 357 экз.

Напомним, что АвтоВАЗ со 2 июня приостановил выпуск некоторых моделей Lada из-за проблем с комплектующими.

#Lada