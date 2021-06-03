Беларусь зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"

В Беларуси зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на минздрав республики.

"На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт", - проинформировали в ведомстве. Отмечается, что оценку этому препарату дали ведущие инфекционисты республики. "Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата", - заявили в минздраве.

Вакцина "Спутник Лайт" основана на векторе аденовируса 26-го типа, то есть включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины "Спутник V". "Принципиально важно то, что применение вакцины позволит расширить объем вакцинации и ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19, а также вакцинировать людей, уже перенесших COVID-19", - отметили в минздраве Беларуси.