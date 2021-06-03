Кроссовер Toyota Corolla Cross получил полный привод

Помните, Toyota интриговала премьерой нового кроссовера? Как и предполагалось, им оказался Corolla Cross, который добрался до США из Южной Америки. И добрался он со значительными изменениями.

Во-первых, Toyota Corolla Cross получила другой силовой агрегат: ему досталась бензиновая "четвёрка" от седана Corolla и вариатор. Двигатель имеет объём 2,0 литра и отдачу 171 л.с.

Во-вторых, доступна система полного привода, реализованная через муфту на задней оси, на которую может быть оправлено до 50% крутящего момента. Правда, насколько 4х4 будет полезен за городом не совсем понятно: у модели всего 161 мм дорожного просвета и угол въезда 21 градус.

У версий с полным приводом вместо торсионной балки установлена многорычажная подвеска и чуть меньше объём багажника: 688 литров. У переднеприводного Corolla Cross он равен 722 л.с.

В следующем году у Toyota Corolla Cross появится гибридная версия, которая изначально доступна в Малайзии и ряде других стран, где кроссовер представлен с прошлого года.

В стандартной комплектации Corolla Cross оснащена LED-фарами и фонарями, круиз-контролем, камерой заднего вида, мультимедиа с тачскрином 7 дюймов, климат-контролем, аналоговой приборной панелью с экранчиком 4.2 дюйма, комплексом Toyota Safety Sense. В топовых версиях - салон с кожаной обивкой, двухзонный климат, ММС с экраном на дюйм больше, цифровая "приборка", сиденья с электроприводом и подогревом.

Цены на новинку пока не названы, но исходя из того, что Corolla Cross встанет между C-HR и RAV4, можно предположить стоимость в районе 23 500 долларов (1,75 млн рублей).

Фото: Пресс-служба Toyota.