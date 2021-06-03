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03.06.2021 18:49
Рубрика: В мире

На Украине впервые продали тюрьму

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Украины продали с аукциона Львовскую исправительную колонию №48. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Фото: ЕРА
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"Сегодня на аукционе продан первый лот - имущество колонии №48", - написал он. По его словам, в торгах приняли участие 7 претендентов. По итогам аукциона цена выросла в три раза по сравнению со стартовой - до 377,5 миллиона гривен.

Это была первая удачная продажа тюрьмы в рамках объявленной минюстом "большой распродажи". Предпринятая до этого - с треском провалилась. Как признался тогда сам Малюська, не было подано ни одной заявки, покупателей не устроила высокая цена, выставленная за Ирпенский исправительный центр №132. В марте за него просили 220 миллионов гривен.

Хотя власти Украины продали лишь первую тюрьму из 25-ти, от которых хочет избавиться минюст, Малюська заявил, что "тюрьмы расходятся, как горячие пирожки". Видимо, он пришел к такому выводу в связи с тем, что Львовская колония была продана двумя лотами, первый ушел за 377,5 миллиона гривен, второй - за 30 миллионов.

Стоит отметить, что идея продажи тюрем витала на Украине уже давно. Свои планы организовать большую распродажу минюст анонсировал летом 2020 года. Как ожидается, в бюджет будут перечислены лишь 30 процентов выручки, о 70 процентов минюст оставит себе. Как заявил Малюська, на эти средства будут созданы современные исправительные учреждения, соответствующие европейским стандартам.

Помимо тюрем Малюська намерен избавиться и от некоторых СИЗО. Например, часть Лукьяновского СИЗО в Киеве, по его словам, будет переделана под отель. А часть оставшихся камер в изоляторе, который продолжит работать еще как минимум пять лет, переоборудуют и сделают платными (для арестованных, желающих жить в комфортных условиях).

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