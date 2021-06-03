Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе

Ранее "Российская газета" рассказывала о разработке проекта, который закрепит среднюю скорость в законодательстве.

Планируется, что пропишут ее в новом Кодексе об административных правонарушениях. Есть только одна проблема. Любое нарушение, если оно не длящееся, определяется местом и временем его совершения, на что не раз указывал Верховный суд. Для превышения средней скорости невозможно определить ни место, ни время. Ведь расстояние между камерами может быть несколько километров, а то и десятков километров. Материалы, формируемые автоматическими камерами, должны содержать информацию о времени и месте совершения нарушения. Указание отдельного участка дороги в качестве места совершения нарушения недопустимо, в том числе и потому, что на данный участок может распространяться юрисдикция не одного суда, а нескольких, указал Верховный суд.

У судов нижних инстанций нет однозначного понимания, как относиться к штрафам за ее превышение. Причем, судя по судебной практике, все больше решений принимается в пользу автовладельцев. Так, например, Нарофоминский и Чеховский суды отменяют постановления за среднюю скорость. А Смоленский областной суд считает наказание за среднюю скорость справедливым.

Интересно, что Верховный суд в своем решении по смоленскому делу разъяснил еще и то, что если водитель останавливался или съезжал с дороги, то значит он двигался с гораздо большей скоростью, а поэтому привлекать его за превышение скорости на 20 - 40 км/ч нельзя. Это уже другое нарушение. Но Смоленский областной суд такое указание не смутило.

В общем, чтобы убрать все споры вокруг средней скорости необходимо ее четко прописать в законе. Главное только подобрать правильную формулировку, чтобы у Верховного суда не было возражений.

В ассоциации "Око" заявили, что фотовидеофиксаторы эффективнее всего помогают поддерживать безопасность на дорогах. "На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50 процентов", - сказали в организации.

Впрочем, данные статистики МВД об аварийности говорят об обратном. Согласно исследованию Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ на участках, контролируемых стационарными камерами, в 2020 году зарегистрировано более 2,89 тысячи ДТП. Это на 23,1% больше, чем в 2019 году. Очевидно, что комплексы фотовидеофиксации на аварийность не влияют. Гораздо эффективнее позволяют снижать ДТП инженерные меры, например, установка отбойников. А камеры фотовидеофиксации лишь успокаивают движение, а также обеспечивают доход в региональные бюджеты. Особенно, если применяются с излишними ограничениями скоростного режима.