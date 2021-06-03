Пушков прокомментировал слова Зеленского об убытках от "Северного потока-2"

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях Киева от реализации "Северного потока-2".

Украинский лидер пожаловался американцам, что его страна ежегодно будет терять три миллиарда долларов и ей нечем будет кормить армию, отметил российский сенатор в своем Twitter. Но, по мнению Пушкова, вряд ли жалобы Зеленского сильно повлияют на президента США Джо Байдена. Для хозяина Белого дома Германия куда важнее. "А Киев все равно у США в кармане: куда он денется", - заключил российский сенатор.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против "Северного потока-2" на данном этапе контрпродуктивны, так как проект близок к завершению. Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится. Вводить какие-то ограничения сейчас - только портить отношения с Европой, уверен Байден.

Компания - оператор проекта газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG позитивно оценивает ход работ и уверена, что строительство будет завершено в установленные сроки.