Новости

Bloomberg: Новая версия Windows будет представлена 24 июня 01:28
Пушков прокомментировал слова Зеленского об убытках от "Северного потока-2" 01:06
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг "Ролан Гаррос" 01:00
Лидер оппозиции сообщил о формировании коалиции в правительстве Израиля 00:52
Зеленский посчитал потери Украины от реализации "Северного потока-2" 00:19
Россия - Канада - онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по хоккею 00:05
Опрос: 41% россиян выступает за снижение налогов для бизнеса 00:01
Туроператоры назвали доступные россиянам альтернативы курортам Турции 02.06.2021
В консульстве в Египте подтвердили смерть россиянки в ДТП 02.06.2021
Захарова отметила отсутствие реакции на шпионский скандал с США 02.06.2021
Госдеп пообещал 7 млн долларов за сведения о главаре террористов 02.06.2021
В России свыше 30 тысяч детей платят налоги как самозанятые 02.06.2021
В Петербурге СК заберет из полиции расследование всех дел электросамокатчиков 02.06.2021
Политологи: Назначение Толстого секретарем МГРО улучшит рейтинг "Единой России" 02.06.2021
Туристы из РФ попали в ДТП на трассе Каир-Хургада, одна россиянка погибла 02.06.2021
В Петербурге появилась первая в России "Электронная карта мигранта". 02.06.2021
На саммит Путина и Байдена в Швейцарии не пустят привитых "Спутником V" 02.06.2021
Сенат Чехии обсудит вопрос о прекращении президентских полномочий Земана 02.06.2021
Lufthansa получила разрешения на полеты в Россию 02.06.2021
В Петербурге умер актер "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский 02.06.2021
Страны СНГ укрепляют сотрудничество в борьбе с COVID-19 02.06.2021
Захарова: США могут вывести войска из Афганистана раньше сентября 02.06.2021
Около 33,6 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 02.06.2021
Захарова: РФ ждет от Праги ответы о деятельности чешских спецслужб в России 02.06.2021
Путин обсудил с главой Всемирного банка экономические проекты 02.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
03.06.2021 01:06
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал слова Зеленского об убытках от "Северного потока-2"

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Андрей Махонин/ТАСС Сенатор Алексей Пушков. Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях Киева от реализации "Северного потока-2".

Немецкие экологи не остановили достройку "Северного потока-2"

Украинский лидер пожаловался американцам, что его страна ежегодно будет терять три миллиарда долларов и ей нечем будет кормить армию, отметил российский сенатор в своем Twitter. Но, по мнению Пушкова, вряд ли жалобы Зеленского сильно повлияют на президента США Джо Байдена. Для хозяина Белого дома Германия куда важнее. "А Киев все равно у США в кармане: куда он денется", - заключил российский сенатор.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против "Северного потока-2" на данном этапе контрпродуктивны, так как проект близок к завершению. Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится. Вводить какие-то ограничения сейчас - только портить отношения с Европой, уверен Байден.

Компания - оператор проекта газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG позитивно оценивает ход работ и уверена, что строительство будет завершено в установленные сроки.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2" Отношения России и Украины

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
ЕГЭ по русскому языку сдадут 680 тысяч человек
Песков: Решение Женевы по "Спутнику V" не повлияет на саммит РФ и США
Росавиация выдала все разрешения Lufthansa на рейсы в Россию
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях