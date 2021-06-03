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Рубрика: В мире

Зеленский посчитал потери Украины от реализации "Северного потока-2"

Ввод трубопровода "Северный поток-2" лишит Киев минимум трех миллиардов долларов в год. Это может сказаться на финансировании вооруженных сил страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", - цитирует ТАСС заявления Зеленского на встрече с делегацией конгресса США.

Немецкие экологи не остановили достройку "Северного потока-2"

Ранее Белый дом фактически признал невозможность помешать России достроить трубопровод в Европу. В связи с этим компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG позитивно уверена, что строительство будет завершено в установленные сроки.

"Сегодня можно говорить о хорошем состоянии дел. Мы хорошо поработали. Этот газопровод будет готов", - заявил на Петербургском международном экономическом форуме коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид.

В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2"

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