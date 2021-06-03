На Камчатке СК назвал возможного виновника гибели горняков

Следователи СУ СК по Камчатскому краю завершили предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту гибели двух горняков в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 3 статьи 217 УК РФ).

Речь идет о гибели двух работников Асачинского золоторудного месторождения. В СК по региону считают, что горняков завалило породой из-за небрежности начальника участка, сообщили в ведомстве.

"Начальник подземного горного участка рудника "Подземный" Асачинского месторождения выдал двум проходчикам наряд-задание на выполнение горных работ, предварительно не ознакомившись с записями в журнале геолого-маркшейдерских указаний о наличии слабой призабойной породы и необходимости установить другой вид крепи", - говорится в сообщении.

Во время работ произошло отслоение горной породы, что повлекло смерть рабочих.

Дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Трагедия произошла 6 января 2021 года на территории шахты Асачинского месторождения ЗАО "Тревожное Зарево", расположенном в Елизовском районе Камчатки.