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03.06.2021 16:03
Рубрика: Российский автопром

Работники УАЗа обнесли завод на миллион рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: www.ulyanovsk.sledcom.ru Фото: www.ulyanovsk.sledcom.ru
Фото: www.ulyanovsk.sledcom.ru

Следственный комитет РФ по Ульяновской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников УАЗа, которым инкриминируют хищение в особо крупном размере.

Фото: www.instagram.com/andrey_davydov_brada/
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По предварительным данным СК, с марта по июнь 2021 года организованная группа лиц, состоящая из сотрудников завода и охраны предприятия, совершали хищения деталей и запчастей, которые впоследствии сдавали для реализации скупщику.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия. Следователями допрошены 10 человек в качестве подозреваемых, в числе которых и скупщик краденого. На момент возбуждения уголовного дела ущерб превысил 1 050 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, как служба безопасности АвтоВАЗа сумела пресечь вывоз цветмета с территории завода на сумму 3.77 млн рублей. В раскрытых тайниках у воров лежало олова и меди ещё на 2.3 млн рублей.

#УАЗ