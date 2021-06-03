Работники УАЗа обнесли завод на миллион рублей

Следственный комитет РФ по Ульяновской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников УАЗа, которым инкриминируют хищение в особо крупном размере.

По предварительным данным СК, с марта по июнь 2021 года организованная группа лиц, состоящая из сотрудников завода и охраны предприятия, совершали хищения деталей и запчастей, которые впоследствии сдавали для реализации скупщику.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия. Следователями допрошены 10 человек в качестве подозреваемых, в числе которых и скупщик краденого. На момент возбуждения уголовного дела ущерб превысил 1 050 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, как служба безопасности АвтоВАЗа сумела пресечь вывоз цветмета с территории завода на сумму 3.77 млн рублей. В раскрытых тайниках у воров лежало олова и меди ещё на 2.3 млн рублей.