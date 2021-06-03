Российская авиакомпания начнет полеты из Калининграда в Минск

На 11 июня запланирован первый полет российской авиакомпании "Скол" из Калининграда в Минск, подтвердили в Национальном аэропорту белорусской столицы.

Рейсы с янтарного побережья Балтики в Минск "будут выполняться один раз в неделю по пятницам на самолете L-410 вместимостью 15 кресел. Вылет из Калининграда - в 09:30, прибытие в Минск - в 12:40. Вылет обратного рейса из Минска - в 14:00, прибытие в Калининград - в 15:10. Время указано местное. Полет будет длиться 2 часа 10 минут", - сообщили в аэропорту, напомнив, что на данном направлении еженедельные рейсы выполняет и российская авиакомпания Nordwind.

Ранее "СОЮЗ" сообщал, что "Уральские авиалинии" приступили к выполнению регулярного еженедельного рейса по маршруту Екатеринбург - Минск - Екатеринбург.