Смольный: Только половина петербуржцев соблюдает масочный режим

К неутешительным выводам пришли специалисты комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, когда изучили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Оказалось, что средства индивидуальной защиты в метро, автобусах и трамваях используют лишь половина горожан, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

В январе маски носили 84 процента пассажиров. Выросло число нарушений на объектах потребительского рынка. Если в начале года лишь 4 процента магазинов, кафе и парикмахерских игнорировали требования стандартов безопасности, то сейчас их число возросло до 16.

Не все просто с проведением массовых мероприятий. Власти Петербурга не стали запрещать проведение концертов, спектаклей и других культурных мероприятий, но организаторов обязали следить за правилами безопасности, чтобы зрители и персонал носили маски, помещения дезинфицировались, было обеспечено соблюдение социальной дистанции. Для предпринимателей, которые принимали эти правила, Смольный выдавал специальные QR-коды на организацию событий. Однако проверка показала, что ряд участников индустрии развлечений с соблюдением правил соглашался лишь на словах, по факту меры безопасности не соблюдались. В связи с этим у одного из организаторов мероприятий комитет даже забрал QR-код.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге не простая. Например, 3 июня в городе был зафиксирован 841 новый случай COVID-19. А, например, 20 мая, две недели назад был выявлен 791 случай. Городские власти активно призывают петербуржцев вакцинироваться. Прививки начали делать по ночам, ведется вакцинация в дачных товариществах, открыты специальные пункты в торговых центрах, чтобы сделать прививку можно было не отрываясь от шопинга. Более того, Смольный разрешил горожанам выбирать вакцину.

В то же время в Смольном настаивают, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию необходимо, ведь эти элементарные правила могут избавить от ненужных рисков.