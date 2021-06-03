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03.06.2021 12:18
Рубрика: Происшествия

В Туапсе возбудили дело о загрязнении моря нефтепродуктами

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Туапсе СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о загрязнении морской среды нефтепродуктами. Подозреваемыми стали несколько сотрудников МУП ЖКХ курортного города. Как сообщили в пресс-службе ведомства, акватории Черного моря в этом районе был причинен значительный вред.

Фото: Архив Правительства Вологодской области
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- По данным следствия, 20 мая 2021 года лица из числа сотрудников МУП ЖКХ города Туапсе, вследствие неправильной эксплуатации глубоководного канализационного коллектора, расположенного на расстоянии около 700 метров от берега Черного моря напротив городского пляжа, допустили загрязнение морской среды, - говорится в сообщении СК по региону.

Проведенный первоначальный анализ образцов прибрежных вод показал, что в акваторию попало вещество, напоминающее техническое масло, либо другое сходное вещество, включающее в свой состав нефтепродукты.

Над делом также работают специалисты из УФСБ Краснодарского края и полиции Туапсинского района.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 252 УК РФ "Загрязнение морской среды". Виновным может грозить до двух лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей.

Как сообщалось ранее, разлив нефтепродуктов в море заметили местные жители 25 мая. На территории курорта после этого ввели режим повышенной готовности. Площадь пятна, покрывшего акваторию, достигла размера более миллиона квадратных метров. В Росприроднадзоре заявили, что сброс мог быть сделан умышленно.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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