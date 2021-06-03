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03.06.2021 15:35
Рубрика: Легковые авто

Toyota отказалась от продаж культовой модели в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

В августе 2019 года компания Toyota сообщила о начале российских продаж спорткупе с легендарным именем GR Supra, которая не продержалась и пары лет.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota привезла в Россию "юбилейный" Land Cruiser Prado. Известны цены

По информации "Авторевю", в 2019 году было завезено 22 экземпляра, в прошлом - 15 автомобилей, а на этот год квот нет, поэтому оформить заказ нельзя.

Toyota GR Supra оснащалась трёхлитровой рядной "шестёркой" мощностью 340 л.с. и 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Цена спорткупе в начальной версии превышала 5.5 млн рублей.

Примечательно, что BMW не сворачивает продажи соплатформенного родстера Z4. Как знать, может, более демократичная цена - от 3 980 000 рублей - пусть даже и при менее производительном моторе, делает своё дело - привлекает клиентов.

#Toyota