Toyota отказалась от продаж культовой модели в России

В августе 2019 года компания Toyota сообщила о начале российских продаж спорткупе с легендарным именем GR Supra, которая не продержалась и пары лет.

По информации "Авторевю", в 2019 году было завезено 22 экземпляра, в прошлом - 15 автомобилей, а на этот год квот нет, поэтому оформить заказ нельзя.

Toyota GR Supra оснащалась трёхлитровой рядной "шестёркой" мощностью 340 л.с. и 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Цена спорткупе в начальной версии превышала 5.5 млн рублей.

Примечательно, что BMW не сворачивает продажи соплатформенного родстера Z4. Как знать, может, более демократичная цена - от 3 980 000 рублей - пусть даже и при менее производительном моторе, делает своё дело - привлекает клиентов.