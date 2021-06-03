В Facebook опровергли информацию о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам

Представитель компании Facebook опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что экс-президенту США Дональду Трампу вновь разрешили пользоваться своими учетными записями в социальных сетях Facebook и Instagram. "Статус бывшего президента на нашей платформе нисколько не изменился", - цитирует ТАСС заявление Энди Стоуна. По его словам, доступ Трампа к его учетным записям "по-прежнему приостановлен на неопределенное время".

Ранее появились сообщения о том, что руководство компании якобы восстановило доступ бывшего американского лидера к страницам в двух соцсетях. СМИ аргументировали это тем, что сторонние пользователи могут просматривать аккаунты Трампа. При этом ряд специализированных порталов отметил, что руководство Facebook не блокировало доступ пользователей к просмотру учетных записей Трампа, а лишь запрещало самому экс-президенту размещать там новые публикации.

Напомним, в последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в соцсетях. Его аккаунты были заблокированы после штурма здания Конгресса сторонниками республиканца шестого января.

Трамп назвал "абсолютным позором" для страны блокировку его аккаунтов в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google. "Эти коррумпированные соцсети должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", - сказал Трамп. По его словам, компании лишили президента США права на свободу слова.