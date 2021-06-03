В Колумбии зафиксировали новый максимум заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие 24 часа в Колумбии подтвердили 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель суточного прироста заболевших в стране, сообщили в минздраве. Предыдущий пик был зафиксирован первого июня, тогда медики выявили 25 966 новых случаев инфицирования.

Общее число заболевших COVID-19 приближается к трем с половиной миллионам человек (3 459 422). Только в Боготе с начала эпидемии зафиксировано 982 тысячи 405 случаев инфицирования, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о выявлении в стране "британского" штамма коронавируса, который считается более заразным. Эта мутация, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены уже в десятках стран.