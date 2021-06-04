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04.06.2021 12:05
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни

Текст: Василий Кошкин

"Аэрофлот" ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни. Об этом заявил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: KARIM JAAFAR / AFP
Египет оплатит лечение россиян при положительном тесте на COVID-19

"Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет, ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", - сказал Полубояринов, отвечая на вопрос о потерях "Аэрофлота" от закрытия авиасообщения с Турцией.

В конце апреля Россия и Египет объявили о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Египетские власти заявили о готовности не только принять российских туристов, но и обеспечить их безопасность в условиях пандемии.

Ранее в Египетском управлении по продвижению туризма заявили, что прибывающие в страну должны иметь с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, тест должен быть сделан не позднее 72 часов до момента вылета прямым рейсом.

Кроме того, тест можно сделать в пяти аэропортах сразу после прилета: Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора. Цена - 30 долларов наличными.

Экономика Туризм В мире Африка Египет Компании Авиация "Аэрофлот"

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