"Аэрофлот" ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни. Об этом заявил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет, ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", - сказал Полубояринов, отвечая на вопрос о потерях "Аэрофлота" от закрытия авиасообщения с Турцией.

В конце апреля Россия и Египет объявили о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Египетские власти заявили о готовности не только принять российских туристов, но и обеспечить их безопасность в условиях пандемии.

Ранее в Египетском управлении по продвижению туризма заявили, что прибывающие в страну должны иметь с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, тест должен быть сделан не позднее 72 часов до момента вылета прямым рейсом.

Кроме того, тест можно сделать в пяти аэропортах сразу после прилета: Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора. Цена - 30 долларов наличными.