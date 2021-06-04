Что в кино: "Круэлла", "Тихое место 2", внучка Копполы и соцсети

Обзор новинок широкого проката: чуткие монстры снова атакуют, Круэлла покоряет мир моды, внучка Копполы бичует соцсети, итальянцы отдыхают на курорте.

"Круэлла"

Фото: kinopoisk.ru

История становления той самой злодейки из "101 долматинца", которая в мультике и в ремейке мультика любила меха, не любила собак и дымила как паровоз. Новая версия персонажа всех этих не красящих человека качеств, правда, лишена. Теперь она просто экстравагантная и немного вредная дамочка с психическим расстройством и детскими травмами в багаже, которая сражается за звание королевы моды с другой дамочкой, тоже экстравагантной, постарше и ещё вреднее. Первую играет Эмма Уотсон, вторую - Эмма Томпсон, обе чудо как хороши. На фоне - Лондон 70-х со всеми характерными атрибутами: глэм и панк, яркие наряды, классовая борьба, подрывы устоев. Музыка ласкает слух, всё остальное радует глаз, далматинцы болеют за "Тоттенхэм", тут и там цитаты да аллюзии щедро разбросаны. Есть, конечно, и к чему придраться, но нужно ли? (Рецензия)

"Тихое место 2"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжение абсолютного жанрового хита 2018 года, которое из-за пандемии слишком долго до нас добиралось. Здесь всё примерно так же, как было в оригинале, но в больших масштабах. Количество монстров возросло, охватываемые повествованием пространства сильно расширились, и это, очевидно, уже не столько компактный хоррор (хотя одну из сюжетных линий насильно ограничили в перемещениях и утрамбовали в тесный душный железный ящик), сколько постапокалиптическая сага, которая ещё как минимум на одну серию растянется, но на данном этапе пока лишь громко буксует, не продвигаясь толком ни в каком конкретном направлении. (Рецензия)

"Мейнстрим"

Фото: kinopoisk.ru

34-летняя Джиа Коппола, представительница третьего поколения почтенного кинематографического клана, решила высказаться на актуальную тему соцсетей, до неузнаваемости трансформировавших нашу жизнь. Барышня (дочь Итана Хоука и Умы Турман, милаха из "Очень странных дел" Майя Хоук) заводит знакомство с экстравагантным молодым человеком (Эндрю Гарфилд), устроившим в супермаркете импровизированное шоу при участии картины Василия Кандинского. Она снимает оригинальный перформанс на видео, оно быстро вирусится, и парочка создаёт творческий союз, быстро, понятно, перерастающий в амурный. Лайки крутятся, парень кривляется, язвы современного общества бичуются. Но - кто бы мог подумать! - постепенно выясняется, что и сам он вовсе не безобидный сатирик, а озлобленный социопат и явный продукт той самой ненавистной им системы. Угловато, банально и до неприличия дидактично, а после "Чёрного зеркала" и победительницы минувшего ММКФ "#засранки" смотрится особенно беспомощно.

"Итальянские каникулы"

Фото: kinopoisk.ru

Три итальянских семейства по ошибке турагентства арендуют на лето один и тот же дом в курортном городке. Сначала они все такому стечению обстоятельств не рады, но постепенно притираются, сближаются и к концу уже не разлей вода. Завязка подозрительно смахивает на "Сдаётся дом со всеми неудобствами" Веры Сторожевой, но, во-первых, кто его вообще смотрел, тем более в Италии, а во-вторых, кто б позарился. Но даже если это и не случайное совпадение, то вдвойне молодцы итальянцы: из такой лабуды вполне удобоваримое кино слепить. Не бог весть что, конечно, но местами забавно, в целом душевно, в конце немного грустно. Кроме того, поклонникам культового трио Альдо, Джованни и Джакомо - отдельная радость: вот они все здесь.

Также на экранах: триллер "Выбор Фредерика Фитцелла"; российская приключенческая комедия "Спасти нельзя оставить"; норвежский мультик "4 сапога и барсук"; документалка Гай Германики "Папа"; интернациональный сборник короткометражек про Казань "Кино за 7 дней".