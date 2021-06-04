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04.06.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Ford разрабатывает кроссовер на базе Volkswagen ID.4. Первые подробности

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autocar.co.uk Фото: www.autocar.co.uk
Фото: www.autocar.co.uk

Ford и Volkswagen пару лет назад подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому американская сторона может использовать платформу Volkswagen Group - MEB. Первой моделью Ford на ней станет электрокроссовер - аналог ID.4, и он будет особенным.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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Новинка Ford получит унифицированные с ID.4 шасси и компонентную базу, однако у кроссовера будет оригинальный кузов, который окажется более "квадратным" - не как у Bronco, конечно, но и не в виде обмылка, как донорская модель. Интерьер у Ford также будет другим - с большим монодисплеем приборной панели и мультимедиа, сообщает Autocar.

Премьера новинки Ford состоится в следующем году, а продажи начнутся в 2023-м. Основным рынком станет Европа, производство наладят там же: под выпуск электрического кроссовера реформируют завод в Кёльне, где сейчас собирают Fiesta.

В будущем Ford разработает, по крайней мере, ещё одну модель на платформе MEB. При этом собственная архитектура, лежащая в основе Ford Mustang Mach-E, который продаётся всё лучше и лучше, тоже будет активно использоваться для расширения линейки электрокаров бренда.

#Volkswagen #Ford