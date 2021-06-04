Глава Минтруда Котяков рассказал о новогодних каникулах в 2022 году

В 2022 году россиян ждут десятидневные новогодние каникулы. Об этом объявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он объяснил, что последний день 2021 года - суббота. "31 декабря априори будет нерабочим. Плюс девять дней в январе ", - цитирует министра ТАСС.

Следующие длинные выходные выпадут на май. "У нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней", - сказал Котяков.

Ранее сообщалось, что Минтруд не планирует продолжать практику непрерывных майских праздников, как это было в 2021 году. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции было решено сделать нерабочими дни между первыми и вторыми майскими праздниками.