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4 июня 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 4 июня 2021 года № 41-пг "О внесении изменения в пункт 13.1 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в пункт 13.1 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменением, внесенным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 21.05.2021 № 35-пг) изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего содержания:

"4) возмещать затраты на исследования методом ПЦР, понесенные сотрудниками перед выходом на работу после прибытия на территорию Ненецкого автономного округа из других регионов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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