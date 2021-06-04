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04.06.2021 03:39
Рубрика: Власть

Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой

Россия не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков по возможному отключению от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Фото: iStock
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Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, отвечая РИА Новости на вопрос о том, считают ли в Москве угрожающими заявления о возможном отключении РФ. Он выразил уверенность, что даже если это и произойдет, то "не станет для нас катастрофой".

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что отключение России от SWIFT угрожает самой системе финансовыми убытками и имиджевыми потерями. В РФ очень много пользователей, поскольку канал SWIFT используется для внутренних, внешних и других платежей. "То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT", - отметил Панкин.

Регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от системы в качестве одной из более жестких санкций Запада, однако сделать это не так просто. Это признал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, "SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции".

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