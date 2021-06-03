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Экономика
03.06.2021 23:22
Текст: Евгения Думанская

В МИД предупредили, чем грозит SWIFT отключение России от системы

Отключение России от SWIFT угрожает самой системе финансовыми убытками и имиджевыми потерями. Об этом рассказал в кулуарах ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Панкин отметил, что в России очень много пользователей, поскольку канал SWIFT используется для внутренних, внешних и других платежей.

"То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT", - сказал Панкин в беседе с РИА Новости.

Также он добавил, что это не монопольная система, и в разных странах есть аналоги. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее прокомментировал угрозы отключения России.

SWIFT - это международная система передачи информации и платежей между банками, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций по всему миру. В СМИ нередко появляются сообщения о возможном отключении России от системы в рамках санкций Запада.

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