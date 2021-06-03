В МИД предупредили, чем грозит SWIFT отключение России от системы

Отключение России от SWIFT угрожает самой системе финансовыми убытками и имиджевыми потерями. Об этом рассказал в кулуарах ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Панкин отметил, что в России очень много пользователей, поскольку канал SWIFT используется для внутренних, внешних и других платежей.
"То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT", - сказал Панкин в беседе с РИА Новости.
Также он добавил, что это не монопольная система, и в разных странах есть аналоги. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее прокомментировал угрозы отключения России.
SWIFT - это международная система передачи информации и платежей между банками, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций по всему миру. В СМИ нередко появляются сообщения о возможном отключении России от системы в рамках санкций Запада.
Мигранты смогут оформить ИНН и СНИЛС в приложении "Работа без границ"
С 1 июля заработает первый совместный цифровой проект стран ЕАЭС "Работа без границ" - система поможет гражданам пяти государств в трудоустройстве, в том числе в России. "Приложение будет помогать человеку выходить на контакт с работодателем еще до переезда", - рассказал "РГ" вице-премьер Алексей Оверчук
Приложение "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным при въезде в РФ
Использование приложения "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным при въезде в Россию из стран ЕАЭС уже 1 июля 2021 года, а для государств, входящих в СНГ, - с 1 сентября. Об этом "РГ" рассказал заместитель председателя правительства Алексей Оверчук
Сергей Собянин: Города сегодня конкурируют за людей
В современной экономике успех городам обеспечивают качество жизни людей и инвестиции в человеческий капитал - выигрывают те мегаполисы, которые вкладывают усилия и ресурсы в улучшение городской среды. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на ПМЭФ
Путин заявил о выходе экономики РФ из сложной ситуации после пандемии
Российской экономике удается преодолевать все сложности, вызванные пандемией. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в формате видеоконференции на церемонии подписания важных инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ-2021
Катырин указал на преимущества адресной продовольственной помощи
Введение адресной продовольственной помощи позволит помочь семьям улучшить питание, увеличить потребительский спрос и повысить ВВП, то есть решить сразу несколько социальных и экономических задач, считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин
Почему Россия решила отказаться от доллара в составе ФНБ
Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ, административного регулирования цен на продукты не будет, а восстановление экономики РФ до докризисного уровня ожидается в июле. О главных новостях с ПМЭФ-2021 - в материале "РГ"
Генетики научились предупреждать опасные заболевания
В ближайшем будущем можно будет просто и эффективно определить генетические отклонения будущего ребенка, наследственные предрасположенности к болезням. Уже сегодня по крови можно "разложить" ДНК на молекулы и выявить "поломку". Об этом рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова в рамках ПМЭФ