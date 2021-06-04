Жителю Урала предъявили обвинение в убийстве туристки из Перми

Житель Свердловской области обвиняется в убийстве пермской туристки, которая путешествовала по Среднему Уралу и перестала выходить на связь с близкими несколько дней назад.

- 43-летнему ранее судимому жителю города Нижние Серги предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство из корыстных побуждений", - сообщил "РГ" официальный представитель регионального Следственного комитета Максим Чалков.

Как сообщалось ранее, 35-летняя женщина 29 мая на своей машине приехала в город Михайловск, припарковалась у плотины, чтобы от города Нижние Серги начать сплав по реке на байдарке до села Аракаево. В пункт назначения она не добралась. Так как, по мнению следствия, у туристки не было никакого повода исчезнуть, возбудили уголовное дело.

- По данным следствия, в ночь на 30 мая обвиняемый на берегу реки между городами Нижние Серги и Михайловск из корыстных побуждений убил ранее незнакомую ему жительницу Пермского края, после чего скрыл тело и похитил принадлежащее ей имущество, - рассказали в СК.

По информации полиции, фигурант восемь лет провел в колонии за причастность к разбойному нападению и изнасилованию. На данный момент он находился в федеральном розыске за тяжкое преступление.

- Когда сыщики уголовного розыска вычислили подозреваемого в лесу, где он прятался, при нем была немецкая овчарка. Вместо того, чтобы сдаться, мужчина натравил собаку на оперуполномоченных. Они вынуждены были применить табельное оружие. После предупредительного в воздух выстрелили по животному. Мужчина был задержан и доставлен в изолятор территориального ОВД, - прокомментировал пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, обвиняемый не признает вину. Между тем его нашли в палатке, которая принадлежала туристке.

- Сегодня вечером одна из поисковых групп обнаружила ее тело: оно было спрятано в лесном массиве, - уточнил полковник Горелых.

Расследование продолжается. В ближайшее время СК РФ будет ходатайствовать в суде о заключении фигуранта под стражу. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает срок вплоть до пожизненного.