Toyota придумала "вечную" гарантию, в том числе на подержанные авто

Toyota реализует в Великобритании новый подход к сервису, благодаря которому гарантийный период может быть увеличен до десяти лет. Для этого нужно выполнить одно простое условие.

Программа получила название Toyota Relax. Согласно условиям, после того, как клиент обслуживает свой автомобиль у официального дилера, к гарантийному периоду автоматически приплюсовывают 12 месяцев или 10 000 миль (примерно 16 000 км). Таким образом, при регулярном обслуживании у "официалов", автомобиль может быть на гарантии 10 лет или пока пробег не превысит 100 000 миль.

Интересно, что программа Toyota Relax распространяется и на подержанные автомобили. Не важно, какой вы по счёту владелец - второй или пятый, после того, как автомобиль будет обслужен у дилера, гарантия возобновляется или продлевается на год или 10 тысяч миль. Также не важно, обслуживалось ли транспортное средство у официального представителя марки до этого. Главное, чтобы машины была не старше десяти лет.

Toyota Relax распространяется на все машины: легковые, легковые коммерческие, пикапы, гибридные и даже на водородомобиль Toyota Mirai.