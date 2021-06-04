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04.06.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota придумала "вечную" гарантию, в том числе на подержанные авто

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota реализует в Великобритании новый подход к сервису, благодаря которому гарантийный период может быть увеличен до десяти лет. Для этого нужно выполнить одно простое условие.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Программа получила название Toyota Relax. Согласно условиям, после того, как клиент обслуживает свой автомобиль у официального дилера, к гарантийному периоду автоматически приплюсовывают 12 месяцев или 10 000 миль (примерно 16 000 км). Таким образом, при регулярном обслуживании у "официалов", автомобиль может быть на гарантии 10 лет или пока пробег не превысит 100 000 миль.

Интересно, что программа Toyota Relax распространяется и на подержанные автомобили. Не важно, какой вы по счёту владелец - второй или пятый, после того, как автомобиль будет обслужен у дилера, гарантия возобновляется или продлевается на год или 10 тысяч миль. Также не важно, обслуживалось ли транспортное средство у официального представителя марки до этого. Главное, чтобы машины была не старше десяти лет.

Toyota Relax распространяется на все машины: легковые, легковые коммерческие, пикапы, гибридные и даже на водородомобиль Toyota Mirai.

#Toyota