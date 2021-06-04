Володин оценил заявление президента о расширении льготной ипотеки

Как ранее заявил глава государства, власти приняли решение внести изменения в программу семейной ипотеки, ставка по которой составляет 6% годовых. Программа будет распространена на семьи даже с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Путин, кроме того, предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках на год - до 1 июля 2022 года - с повышением ставки до 7% (сейчас - 6,5%) и снижением лимита на покупку квартиры до 3 миллионов рублей.

Одной из тем выступления президента на форуме стала поддержка людей, которые хотели бы решить вопрос приобретение жилья, отметил Володин. По словам спикера, это важно особенно для тех, кто имеет одного ребенка, но под льготы не попадал. "Принятое решение президента о льготной ипотечной ставке для тех, у кого один ребенок, позволит многим нашим семьям, которые только еще начинают строить жизнь, решить жилищный вопрос", - заявил Володин.

"И в продолжение темы ипотеки: сроки были ограничены, они были привязаны к ситуации с пандемией, и витал вопрос - что будет дальше, - отметил спикер. - На это тоже был дан позитивный ответ".