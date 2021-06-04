Путин: Семейную ипотеку распространят на семьи с одним ребенком

Семейная льготная ипотека будет распространена на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Об этом заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин.

При этом максимальная стоимость по семейной льготной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге достигнет 12 млн рублей, так как стоимость жилья в этих городах значительно выше, чем в среднем по стране. В других регионах стоимость такой ипотеки составит 6 млн рублей.